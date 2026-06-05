Основательница Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким выпустила книгу об истории Wildberries. Об этом она сообщила на вечере РВБ "Бестселлер" в рамках ПМЭФ-2026.

"Сегодня волнительный для меня день - в свет выходит книга "Дикие ягодки: начало". Примерно раз в полгода мне предлагали написать книгу или снять фильм о себе. И до сегодняшнего дня мой ответ всегда был: "Спасибо, но нет". Я очень не люблю быть в центре публичного внимания, коллеги не дадут соврать. Но в последние годы я поняла: пришло время рассказать историю Wildberries из первых уст, чтобы не осталось белых пятен, домыслов и попыток переписать нашу историю", - сказала она.

Книга писалась вместе с ключевыми сотрудниками, которые работают с главой РВБ много лет. Она разделена на две части - до 2020 года и после.

"Потому что это был рубеж не только для страны, но и для нас", - подчеркнула основательница компании.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.