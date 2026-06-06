Внук Бориса Заходера решил зарегистрировать бренд «Винни Пух» для продуктов

Внук писателя Бориса Заходера Федор Деревянский подал заявку на регистрацию товарного знака «Винни Пух». По данным Shot, использовать бренд планируется для продажи различных продуктов питания.

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Заявка была направлена в Роспатент 3 июня. В перечень товаров вошли молочная продукция, мясо, рыба, икра, джемы, компоты, чипсы, супы, сырники, овощные салаты, квашеная капуста и другие продукты.

Также под брендом могут выпускаться более необычные товары, включая сухие съедобные цветы, растительную пыльцу и личинки муравьев.

В 2025 году Деревянский через суд вернул права на товарный знак «Винни Пух». Ранее бренд принадлежал организации Союза писателей, однако, как установил суд, знак долгое время не использовался правообладателем, передает Telegram-канал.

Ранее американский актер и музыкант Джаред Лето подал заявку на регистрацию товарного знака Jared Leto в России. Товарный знак планируются зарегистрировать по двум классам (№ 25, 41) международной классификации товаров и услуг.

Одна из крупнейших мировых компаний по производству оптической техники Nikon Corporation также зарегистрировала товарный знак в России. Под ним компания сможет осуществлять продажи микроскопов на территории России.