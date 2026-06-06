Матвиенко заявила о возросшей социальной активности бизнеса в России

В России возросла социальная активность бизнеса, компании поддерживают бойцов специальной военной операции, семьи с детьми, принимают участие в строительстве социальной инфраструктуры.

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Об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).

«Очевидно, (есть) возросшая социальная активность бизнеса в это время. Это ответственность не только за будущее страны, но и за будущее своих компаний», — сказала она.

По словам спикера палаты регионов, предприятия осознали, что внимание к семьям с детьми, участие в повышении уровня рождаемости являются важнейшими стратегическими задачами, в решении которых они должны принимать непосредственное участие.

Матвиенко указала, что речь идет не только о демографических мерах поддержки.