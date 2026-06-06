В Сбере назвали торговлю самой популярной отраслью у молодых предпринимателей
Самая популярная отрасль среди индивидуальных предпринимателей от 18 до 35 лет — торговля (40,5 процента). Другими востребованными направлениями являются транспортировка и хранение (10,7 процента), профессиональная, научная и техническая деятельность (8,2 процента), строительство (7,3 процента), гостиничный бизнес и общепит (5,5 процента). Это следует из данных Сбер2B Аналитики. Результаты исследования привел заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов на молодежном дне ПМЭФ.
Согласно опросу, бизнесмены до 35 лет занимают значительную долю в структуре российских индивидуальных предпринимателей. Больше всего их в сфере информационных технологий (26,2 процента), немного отстают культура и спорт, организация досуга и развлечений (26 процентов). Следом идут образование (25,2 процента), гостиничный бизнес и общепит (20,1 процента). Самый заметный рост числа молодых предпринимателей произошел в сферах профессиональной, научной и технической деятельности (плюс 30,4 процента), информации и связи (плюс 29,7 процента), культуры, спорта и досуга (плюс 15,2 процента), здравоохранения (плюс 14,9 процента), гостиничного бизнеса и общепита (плюс 13,8 процента).
«Мы видим, как меняется портрет предпринимателя. Молодые ребята все активнее идут в технологичные сферы, но при этом не забывают про классическую торговлю и сферу услуг. Что касается географии, то самую высокую долю молодых ИП эксперты зафиксировали на Северном Кавказе: в Чечне этот показатель достигает 31,2 процента, в Ингушетии — 25,4 процента, в Дагестане — 24,5 процента. Следом идут Тыва (21,2 процента), Москва (20,4 процента), Карачаево-Черкесия (19,7 процента), Северная Осетия — Алания (19,6 процента), Санкт-Петербург (18,3 процента) и Татарстан (18 процентов). Среди молодых владельцев предприятий преобладают мужчины — 57,6 процента. Особенно радует динамика в науке и IT — это прямой вклад в будущее экономики страны. Высокая доля молодежи показывает, что дух предпринимательства жив по всей России», — уточнил Анатолий Попов.
Исследование Сбер2B Аналитики подготовлено на основе агрегированной и обезличенной информации за апрель 2026 года в сравнении с аналогичным периодом 2025 года.