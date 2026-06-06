В Сбере назвали торговлю самой популярной отраслью у молодых предпринимателей

Самая популярная отрасль среди индивидуальных предпринимателей от 18 до 35 лет — торговля (40,5 процента). Другими востребованными направлениями являются транспортировка и хранение (10,7 процента), профессиональная, научная и техническая деятельность (8,2 процента), строительство (7,3 процента), гостиничный бизнес и общепит (5,5 процента). Это следует из данных Сбер2B Аналитики. Результаты исследования привел заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов на молодежном дне ПМЭФ.

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Согласно опросу, бизнесмены до 35 лет занимают значительную долю в структуре российских индивидуальных предпринимателей. Больше всего их в сфере информационных технологий (26,2 процента), немного отстают культура и спорт, организация досуга и развлечений (26 процентов). Следом идут образование (25,2 процента), гостиничный бизнес и общепит (20,1 процента). Самый заметный рост числа молодых предпринимателей произошел в сферах профессиональной, научной и технической деятельности (плюс 30,4 процента), информации и связи (плюс 29,7 процента), культуры, спорта и досуга (плюс 15,2 процента), здравоохранения (плюс 14,9 процента), гостиничного бизнеса и общепита (плюс 13,8 процента).

«Мы видим, как меняется портрет предпринимателя. Молодые ребята все активнее идут в технологичные сферы, но при этом не забывают про классическую торговлю и сферу услуг. Что касается географии, то самую высокую долю молодых ИП эксперты зафиксировали на Северном Кавказе: в Чечне этот показатель достигает 31,2 процента, в Ингушетии — 25,4 процента, в Дагестане — 24,5 процента. Следом идут Тыва (21,2 процента), Москва (20,4 процента), Карачаево-Черкесия (19,7 процента), Северная Осетия — Алания (19,6 процента), Санкт-Петербург (18,3 процента) и Татарстан (18 процентов). Среди молодых владельцев предприятий преобладают мужчины — 57,6 процента. Особенно радует динамика в науке и IT — это прямой вклад в будущее экономики страны. Высокая доля молодежи показывает, что дух предпринимательства жив по всей России», — уточнил Анатолий Попов.

Исследование Сбер2B Аналитики подготовлено на основе агрегированной и обезличенной информации за апрель 2026 года в сравнении с аналогичным периодом 2025 года.