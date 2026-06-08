Крупный российский производитель одежды решил избавиться от фабрик

Gloria Jeans готова продать или сдать в аренду две свои производственные площадки в Ростовской области - в Шахтах и Новошахтинске. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо Минпромторга участникам рынка одежного ретейла.

По данным издания, к письму приложено обращение основателя Gloria Jeans Владимира Мельникова к главе Минпромторга Антону Алиханову с просьбой оказать содействие в реализации площадок "для возможного размещения на них промышленных производств и создания новых рабочих мест". В обращении указывается, что на этих площадках можно организовать полный цикл пошива одежды.

Согласно приложению к письму, общая площадь помещений составляет 148,6 тыс. кв. м. Помимо производств в Новошахтинске и Шахтах, речь идет об объектах фабрики в Миллерово, а также о складе, распределительном центре, общежитии и пустом здании в Зверево, которое сдано в аренду.

Как пишет "Коммерсант", Gloria Jeans распродает производственные площадки с 2024 года.

В обращении Мельникова отмечается, что ранее сеть владела пятью фабриками по пошиву одежды, однако три из них пришлось продать "из-за острой нехватки персонала для обеспечения эффективного производства". Таким образом, нынешние площадки являются последними крупными производственными активами Gloria Jeans в России, отмечает газета.

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В списке рассылки Минпромторга, по данным издания, указаны 44 компании, включая крупные предприятия легкой промышленности, одежных ретейлеров и маркетплейсы Wildberries, Ozon и "Яндекс Маркет". Часть опрошенных "Коммерсантом" участников рынка заявила об отсутствии интереса к активам, а собеседники газеты усомнились, что при текущей ситуации на рынке Gloria Jeans удастся найти покупателей на эти площадки.