"Макфа" готова добровольно ограничить цену на пшено и гарантировать его поставку

Компания "Макфа", имущество которой было изъято в пользу государства по иску Генпрокуратуры, сообщила Министерству сельского хозяйства Челябинской области о своей готовности добровольно ограничить отпускную цену на пшено. Эта мера нацелена на социальную поддержку людей, сообщили в пресс-службе управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области.

"Подписанная "Макфой" декларация заключена в соответствии с разработанным антимонопольным ведомством постановлением правительства РФ №662. Тем самым компания сообщила в Министерство сельского хозяйства Челябинской области о своей готовности добровольно ограничить отпускную цену на пшенную крупу для поддержки граждан", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что производитель продуктов питания также гарантировал своевременную и оперативную поставку этой крупы. Такая мера будет способствовать стабилизации цен на крупу и повысит ее доступность для жителей региона.

"Макфа" - российский производитель круп, зерновых хлопьев, макарон, муки и смесей для выпечки. Центральный районный суд Челябинска 8 мая 2024 года полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в пользу государства имущества компании и ряда физических и юридических лиц. Исковые требования Генпрокуратуры основывались на нарушении положений ст. 13 (ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения) и ст. 14 (ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения) федерального закона "О противодействии коррупции".