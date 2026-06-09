В AmCham запустили отдел по возвращению западных компаний в Россию
В Американской торговой палате в России (AmCham Russia) запустили специальный консультативный отдел, который будет способствовать возможному возвращению западных компаний в Россию.
«Мы почувствовали очень осторожный интерес со стороны компаний, которые ушли... Мы подумали, почему бы нам не сделать такой продукт, который мы назвали advisory desk», — сообщил РБК представитель палаты.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что ряд западных компаний ушли из России «абсолютно по-скотски».
Также глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отметил, что западный бизнес волнуют условия возвращения в Россию.