В AmCham запустили отдел по возвращению западных компаний в Россию

В Американской торговой палате в России (AmCham Russia) запустили специальный консультативный отдел, который будет способствовать возможному возвращению западных компаний в Россию.

«Мы почувствовали очень осторожный интерес со стороны компаний, которые ушли... Мы подумали, почему бы нам не сделать такой продукт, который мы назвали advisory desk», — сообщил РБК представитель палаты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что ряд западных компаний ушли из России «абсолютно по-скотски».

Также глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отметил, что западный бизнес волнуют условия возвращения в Россию.