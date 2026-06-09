В ГД внесли законопроект о бренде "Сделано в России"

Замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Морозов внес в Госдуму законопроект, который закрепляет использование понятия "Сделано в России" и "Российский бренд" в правовой практике. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект определяет порядок и условия использования обозначений "Сделано в России" и "Российский бренд" и предусматривает, что такое использование осуществляется в отношении соответствующих товаров, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации без специального разрешения, предоставляя предпринимателям возможность самостоятельного контроля за соблюдением ими условий использования обозначений.

Под товарами, в отношении которых можно использовать обозначение "Сделано в России", понимаются любые товары, страной происхождения которых является Российская Федерация. Страна происхождения товаров определяется в соответствии с действующим законодательством. Независимо от иных обстоятельств к таким товарам (объектам использования обозначения) относятся продукция, внесенная в администрируемый Минпромторгом реестр российской промышленной продукции, а также программное обеспечение из администрируемого Минцифры реестра российского программного обеспечения.

Обозначение "Российский бренд" разрешается использовать только в отношении товарных знаков и знаков обслуживания, исключительные права на которые принадлежат гражданину РФ или юридическому лицу, не находящемуся под контролем иностранных лиц.