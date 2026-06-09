В ГД внесли законопроект о бренде "Сделано в России"
Замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Морозов внес в Госдуму законопроект, который закрепляет использование понятия "Сделано в России" и "Российский бренд" в правовой практике. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Законопроект определяет порядок и условия использования обозначений "Сделано в России" и "Российский бренд" и предусматривает, что такое использование осуществляется в отношении соответствующих товаров, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации без специального разрешения, предоставляя предпринимателям возможность самостоятельного контроля за соблюдением ими условий использования обозначений.
Под товарами, в отношении которых можно использовать обозначение "Сделано в России", понимаются любые товары, страной происхождения которых является Российская Федерация. Страна происхождения товаров определяется в соответствии с действующим законодательством. Независимо от иных обстоятельств к таким товарам (объектам использования обозначения) относятся продукция, внесенная в администрируемый Минпромторгом реестр российской промышленной продукции, а также программное обеспечение из администрируемого Минцифры реестра российского программного обеспечения.
Обозначение "Российский бренд" разрешается использовать только в отношении товарных знаков и знаков обслуживания, исключительные права на которые принадлежат гражданину РФ или юридическому лицу, не находящемуся под контролем иностранных лиц.
"Принятие законопроекта позволит сформировать благоприятные условия для экономического развития Российской Федерации за счет консолидации отечественного предпринимательского сообщества, создания единой платформы для продвижения российских брендов, товаров и услуг и повышения их узнаваемости, а также поддержки отечественных производителей", - говорится в пояснительной записке.