БелАЗ обвинил российские компании в воровстве товарного знака

Белорусский производитель карьерных самосвалов БелАЗ подал в суд на две российские компании, обвинив их в неправомерном использовании товарного знака. Об этом сообщает abw.by.

«Первый ответчик – российское «Издательство «Цейхгауз», известное не только выпуском журнала для моделистов, но и продажей наборов для сборной миниатюрной техники, включая карьерные самосвалы белорусского производства», — отмечается в публикации.

В рамках иска, который будет рассматриваться в упрощенном порядке, белорусский производитель карьерных самосвалов требует с российской компании 50 тыс. рублей в качестве компенсации. Второй иск подан в арбитражный суд Костромской области. Ответчик — фирма «Скейл», которая специализируется на выпуске сборных моделей автомобилей. Претензии к этой фирме те же — использование товарного знака БелАЗа без разрешения.