Российские производители косметики попросили о помощи

Производители косметики в России попросили для себя льготы в виде снижения страховых взносов за сотрудников с обычной ставки в 30 процентов до 7,6 процента. Об этом со ссылкой на письмо исполнительного директора Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Александры Скоробогатовой, направленное в правительство, сообщает «Коммерсантъ».

По ее словам, такой шаг облегчит положение небольших компаний, которые отвечают за большую часть индустрии. Предложение поддержали в Минпромторге, как следует из ответа ведомства на него, но оно вызвало вопросы у Минфина, указавшего, что в бюджете нет на него средств.

При снижении размера взносов страховые фонды лишатся запланированных доходов, а денег на их компенсацию в федеральном бюджете не предусмотрено. Как подчеркнули в министерстве, ассоциация не предоставила финансово-экономического обоснования своего предложения.

Директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров объяснил позицию финансового блока тем, что если дать привилегии одной отрасли, то подобными же просьбами его завалят все остальные, а текущий бюджетный баланс и без того находится в тяжелом состоянии. А кроме того, государству сложно будет объяснить, почему косметическая отрасль заслуживает льгот, а остальные сектора экономики — нет.

Тем не менее, как указывают в РПКА, в концу прошлого года загрузка российских мощностей упала до 55-57 процентов при росте рынка косметики, парфюмерии и бытовой химии до 800 миллиардов рублей. Отсутствие господдержки приводит к заморозке инвестиций в новые разработки, так что в текущем году ожидается спад еще на 12-15 процентов.

По словам Гафарова, такая динамика приведет к росту цен на косметику из среднего и премиального сегментов на 10-15 процентов, а из бюджетного — на 25-30 процентов.

Ранее импортеры сообщили, что из-за таможенных доначислений, которые начали практиковаться в текущем году, импортная косметика на маркетплейсах может существенно вырасти в цене, вплоть до 30 процентов. В Федеральной таможенной службе (ФТС) объясняют свои действия необходимостью наполнить федеральный бюджет.