А7 показала новое решение для международных расчетов туроператоров

Первый заместитель генерального директора российской системы международных расчетов А7 Станислав Лазарев представил на форуме "Путешествуй!" новые возможности в сфере проведения трансграничных платежей любой сложности, сообщает пресс-служба А7.

Как отметил Лазарев, за последние несколько лет российский туристический бизнес успел адаптироваться к постоянно меняющимся условиям внешнеэкономической среды.

"Для нас партнерство с форумом "Путешествуй!" — возможность предложить лидерам отрасли быстрые и надежные инструменты расчетов, которые помогут туристическому бизнесу сохранять устойчивость, открывать новые направления сотрудничества и уверенно реализовывать долгосрочные планы развития", - сказал он.

В рамках форума эксперты А7 обсудят с представителями туроператоров ключевые тенденции развития рынка и расскажут о решениях, которые помогут компаниям реализовать новые проекты и открыть новые направления для клиентов.