Акции SpaceX начали торговаться по цене $135 после крупнейшего IPO в истории

Акции компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска начали торговаться под тикером SPCX после крупнейшего первичного размещения акций в истории. Об этом говорится в документах, поданных компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

SpaceX привлекла $75 млрд, разместив 555,6 млн акций по цене $135 за бумагу. Размещение оценило компанию в $1,77 трлн, что делает ее седьмой по стоимости в США и позволяет обойти по капитализации Tesla.

По словам Маска, SpaceX остается положительной по денежному потоку примерно с 2015 года. Он заявил, что привлечение средств необходимо для финансирования нового этапа роста, включая вывод на орбиту более 100 тысяч спутников связи и создание центров обработки данных для искусственного интеллекта в космосе.

Как отмечает телеканал CNBC, с момента основания в 2002 году совокупный дефицит компании составил $41,3 млрд. При этом единственным прибыльным направлением бизнеса SpaceX в настоящее время остается спутниковый интернет-сервис Starlink.