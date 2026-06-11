Акции Apple упали после анонса Siri AI

Акции Apple снизились на 8,46% после презентации Siri AI на конференции WWDC 2026. Об этом сообщает MacRumors.

© Газета.Ru

Во время анонса новой версии голосового помощника стоимость бумаг компании достигла исторического внутридневного максимума около $317,4 за акцию, однако затем начала снижаться и к закрытию торгов опустилась до $301,54. В последующие два дня падение продолжилось, и к 10 июня акции торговались на уровне около $290,55. Разница между максимумом и минимумом составляет 8,46%.

Одной из причин негативной реакции инвесторов стали ограничения на запуск Siri AI. Новая система не будет доступна на iPhone и iPad в странах Евросоюза из-за требований местного законодательства, а ее запуск в Китае также откладывается по регуляторным причинам. По оценке Morgan Stanley, на эти рынки приходится около 35% мировых поставок iPhone за последние 12 месяцев.

Несмотря на краткосрочное снижение котировок, аналитики в целом положительно оценили итоги WWDC 2026. Ряд инвестиционных компаний повысил целевые цены акций Apple. Так, TD Cowen и Maxim Group увеличили прогноз до $350 долларов за акцию, Morgan Stanley – до $360. JPMorgan сохранил рейтинг Overweight с целевой ценой $325, а Bernstein подтвердил рекомендацию Outperform с прогнозом в $350.