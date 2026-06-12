Сенатор: возвращение западного бизнеса должно быть на условиях РФ

Возвращение западных компаний на российский рынок должно быть на условиях, которые определит правительство РФ. Такое мнение в интервью ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков.

"Если мы говорим о возвращении иностранных корпораций, то мне кажется, что это возвращение должно быть на наших условиях, и в том числе с точки зрения передачи технологий. <...> Однозначно все эти решения, особенно в части крупных компаний, должны принимать правительственные комиссии. Я всегда такую позицию публично высказываю, еще раз ее подтверждаю. Если мы будем говорить о возвращении какого-то бизнеса, если мы говорим о крупном бизнесе, однозначно это должно быть в том числе решение государства. Хочет ли оно, чтобы эта компания вернулась и на каких условиях", - сказал он.

Парламентарий отметил, что множество иностранных компаний не уходили из России, в том числе такие крупные, как Cargill. По его мнению, уходили с российского рынка в основном публичные компании, которые не хотели потерять инвесторов из-за политической конъюнктуры под давлением Украины и ее западных партнеров, а многие непубличные организации продолжают работать в РФ.

Комментируя регистрацию иностранными компаниями своих товарных знаков, Шендерюк-Жидков отметил, что нельзя однозначно говорить о готовности компаний вернуться.

"Во-первых, мы не знаем обстоятельств, при которых они готовы вернуться. А во-вторых, мы не знаем вообще в целом, как дальше будут развиваться события, как будет дальше [действовать] санкционная политика. Но однозначно это возможность не закрывать дверь окончательно, не хлопать дверью и иметь возможность вернуться при соответствующей конъюнктуре. <...> Это именно техническое действие, действие юридическое, прежде всего, для того, чтобы сохранить здесь свой бренд, а, во-вторых, все-таки при определенной политической конъюнктуре вернуться", - подчеркнул он.

Ранее люксовый бренд Yves Saint Laurent и другие, покинувшие российский рынок, зарегистрировали в РФ товарные знаки.

4 марта 2022 года часть французских люксовых брендов и групп компаний объявила о приостановке деятельности в России на фоне ситуации на Украине. В частности, это группа Kering, которой принадлежат люксовые бренды Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, а также группа LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy и компании Hermes и Chanel. 5 марта об этом же заявил ювелирный дом Cartier.