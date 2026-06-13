Иностранные авиакомпании стали больше заправляться в аэропортах России

Иностранные перевозчики стали больше заправляться в аэропортах РФ для сокращения расходов на выполнение рейсов из-за ситуации на международном рынке топлива, сообщили ТАСС в Росавиации.

"Из-за конъюнктуры международного рынка ГСМ иностранные перевозчики стали в большем объеме заправляться (танкироваться) в аэропортах России, чтобы сократить свои расходы на выполнение рейсов. Наш приоритет - обеспечение топливом в первую очередь отечественных эксплуатантов воздушного транспорта, особенно в высокий (летний) сезон авиаперевозок", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что при посадках на запасных аэродромах авиакомпании стали дозаправляться в объемах выше необходимых для выполнения рейса, что отражается на планировании поставок и логистике энергоресурсов в адрес некоторых аэропортов.

В ведомстве уточнили, что аэропорты России обеспечены топливом в полном объеме под заявленную авиакомпаниями программу перевозок, она выполняется штатно. Минтранс, Росавиация, ее территориальные органы и руководство аэропортов держат на постоянном контроле ситуацию с поставками энергоресурсов в аэропорты.

Ранее в некоторых российских аэропортах ввели лимиты на заправку самолетов иностранных авиакомпаний. Ограничения действуют в аэропортах Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода и других.

Военная операция США и Израиля против Ирана привела к двукратному удорожанию авиационного керосина в ряде стран, говорил ранее ТАСС исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев. По его словам, Росавиация не наблюдает дефицита авиакеросина, ситуация контролируется. В начале июня правительство РФ ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина, он будет действовать до 30 ноября.