На АЗС в регионе РФ начали ограничивать продажу бензина

На некоторых автозаправочных станциях в Республике Татарстан были введены принудительные ограничения на продажу автомобильного топлива. Местные власти объясняют данные меры необходимостью стабилизации рынка и пресечения панических настроений среди автовладельцев.

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«На отдельных заправочных станциях республики зафиксированы очереди на покупку топлива. Во избежание искусственного ажиотажа и обеспечения устойчивой ситуации ведутся технические работы, в результате чего на отдельных АЗС введены временные лимиты», — сообщается на официальном сайте главы республики.

Решение о введении ограничений было принято по итогам рабочей поездки руководителя региона Рустама Минниханова в Нижнекамск, где он лично ознакомился с текущей оперативной обстановкой. По итогам поездки Минниханов поручил «самым внимательным образом подойти к решению данного вопроса», потребовав также усилить защищенность ключевых индустриальных зон.

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Напомним, что накануне, 12 июня, украинские формирования совершили налет с использованием беспилотных летательных аппаратов на Закамский регион Татарстана, нанеся точечные повреждения объектам местного нефтехимического комплекса.

По заявлению главы республики, к настоящему моменту все последствия атаки на промышленные предприятия полностью ликвидированы. Один из сбитых беспилотников упал на жилой дом, в результате чего ранения получили четыре человека — сейчас их жизням ничего не угрожает, пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.