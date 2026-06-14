Россия и Китай уперлись в логистику газопровода-гиганта

Вопрос с реализацией проекта газопровода «Сила Сибири — 2» упирается не в ценовые разногласия, а в выбор оптимального маршрута. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, спецпредставитель президента РФ Борис Титов. По его словам, технические детали будут согласованы в ближайшее время.

Дипломат опроверг распространенную в прессе версию о том, что переговоры буксуют из-за стоимости топлива. Основная задача сейчас — найти решение, которое устроит обе стороны с точки зрения затрат на строительство, а также безопасности и надежности будущей магистрали.

«Пресса много писала о "Силе Сибири — 2", которая до сих пор не подписана. Но я могу вам сказать, хотя я не занимаюсь этим вопросом, но то, что я знаю как сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы: вопрос стоит в технических проблемах, — отметил Титов. — Это не вопрос цены, о котором многие СМИ писали — что мы не можем урегулировать цену».

Спецпредставитель подчеркнул, что стороны не форсируют переговоры искусственно, однако это не затяжной процесс. «Это рабочий момент, который будет решен в ближайшее время, но никто не торопится», — цитирует агентство слова Титова.

Он пояснил, что при принятии решения коррелируются две вещи: затраты на строительство и геополитическая безопасность прохождения трубы.

Справка: соглашение о строительстве газопровода проектной мощностью 50 млрд кубометров газа в год было достигнуто между «Газпромом» и китайской CNPC в сентябре 2025 года. Труба должна пройти через территорию Монголии. На состоявшейся в мае встрече лидеров двух стран обсуждались общие параметры проекта, однако, как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, некоторые детали еще предстояло согласовать.