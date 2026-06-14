Россия и Китай починили систему платежей: бизнес нашел лазейку

Спецпредставитель президента РФ рассказал ТАСС, что ситуация с денежными переводами между двумя странами перестала быть острой. Бизнес самостоятельно нашел обходные пути и теперь спокойно проводит платежи.

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По словам спецпреда, в тактическом плане вопрос полностью решен. Предприниматели используют клиринговые платформы — специальные системы взаимозачетов, которые уже действуют и были показаны на Петербургском экономическом форуме.

В частности, речь идет о решениях банков в России. Сейчас никаких проблем с расчетами нет.

Чиновник подчеркнул, что дальше стороны займутся более фундаментальными вопросами.

Например, нужно выстроить надежные механизмы оплаты теперь уже не на временной, а на постоянной основе. Но главное уже сделано: платежи идут, а бизнес стабильно работает.