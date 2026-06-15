Япония планирует добывать в Гренландии редкоземельные металлы

Япония изучит возможность добычи редкоземельных металлов и других важных минералов в Гренландии.

Как сообщает агентство Nikkei, японские власти уже этим летом направят геологов для изучения месторождений и расчета затрат на добычу. Намерение японской стороны инвестировать в проекты по добыче на территории Дании обусловлено стремлением снизить зависимость от поставок из других стран, в частности из Китая, говорится в публикации.

«Япония давно считает редкоземельные металлы стратегическим ресурсом, они необходимы для электромобилей, ветряной энергетики, электроники и оборонных систем. Гренландия в таком случае станет долгосрочным решением: она богата ресурсами и вписывается в европейскую сырьевую стратегию развития экономической безопасности и диверсификации», — подчеркивает агентство.

Эксперты уверены, что шаги в данном направлении являются сигналом для делового туризма и «минеральная дипломатия приведет к значительному росту поездок, встреч и общей инвестиционной мобильности».