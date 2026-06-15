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Одна из богатейших женщин мира помогла Маску стать триллионером

Lenta.ru

Самая богатая австралийка и одна из богатейших женщин мира Джина Райнхарт, владеющая горнодобывающей компанией Hancock Prospecting, купила акции SpaceX на сумму более миллиарда долларов. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Одна из богатейших женщин мира помогла Маску стать триллионером
© Lenta.ru

В публикации отмечается, что инвестиция, которая, в частности, помогла владельцу указанного космического стартапа Илону Маску стать первым в истории долларовым триллионером, оказалась крупнейшим единовременным вложением Hancock Prospecting за пределами отрасли добычи железной руды.

Согласно данным Bloomberg, 72-летняя Райнхарт занимает 60-е место в списке мировых богачей с 36,9 миллиарда долларов.

Илон Маск стал первым триллионером в мире

SpaceX на прошлой неделе провела крупнейшее в истории первичное размещение акций (IPO), в ходе которого капитализация компании достигла 2,1 триллиона долларов, а состояние Маска — примерно 1,1 триллиона.