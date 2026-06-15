Оператор "Северного потока - 2" оспорил решение ЕС об отказе от газа РФ

Оператор "Северного потока - 2" - компания Nord Stream 2 AG подала иск в суд ЕС, чтобы оспорить решение Евросоюза об отказе от российского газа. Уведомление об этом опубликовано на сайте суда ЕС.

"Иск подан 27 апреля компанией Nord Stream 2 AG против Европарламента и Совета ЕС. Требование истца - отмена решения Совета ЕС и Европарламента номер 2026/261", - говорится в заявлении.

Иск перечисляет шесть нарушений европейских норм, которые, по мнению истца, нарушает это решение.

Решение Совета ЕС и Европарламента номер 2026/261 озаглавлено следующим образом: "Регламент об исключении импорта природного газа из России и подготовке к исключению российского нефтяного импорта". Оно было принято 26 января этого года.