Ветераны боевых действий смогут узнать о мерах господдержки в «СберБанк Онлайн»

Ветераны боевых действий и участники специальной военной операции (СВО) смогут узнать информацию о государственных мерах поддержки от государства и полезных предложениях от Сбера в мобильном приложении «СберБанк Онлайн», сообщает пресс-служба банка.

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Ии-помощник Сбера GigaChat сможет автоматически подобрать меры поддержки, которые действуют в регионе регистрации клиента. Также GigaChat может направить пользователя на актуальную форму заявления на «Госуслугах».

Как отметил старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев, теперь ветеранам не нужно самостоятельно искать информацию о господдержке.