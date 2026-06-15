Производители продуктов попросили у Мишустина отсрочку от электронных документов

Отраслевые союзы производителей продуктов питания попросили главу правительства РФ на два года отсрочить обязательный переход на электронные перевозочные документы (ЭПД). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, направленное премьер-министру Михаилу Мишустину в конце мая.

Среди 11 авторов обращения — «Союзмолоко», «Союзнапитки», Масложировой и Рыбный союзы, Национальный союз хлебопечения и другие объединения.

Они опасаются, что запланированное на 1 сентября нововведение создаст им проблемы в виде возможных сбоев поставок, которые, в свою очередь, могут привести к порче продовольствия и штрафам за срыв сроков по договорам с ретейлерами.

Также игроки рынка сомневаются в готовности системы ЭПД и указывают на отсутствие утвержденного полного пакета бланков. Кроме того, производители продуктов питания указывают на нестабильную работу интернета — особенно в сельской местности, где аграриям и перевозчикам приходится оформлять документы.

В Минтрансе при этом заявили, что сроки перехода на ЭПД сдвигаться не будут, поскольку у бизнеса с сентября 2022 года было время на адаптацию к этой системе. Ее операторы заявили, что электронный документооборот сократит задержки с оплатой поставок, которые сейчас — из-за длительного сбора бумаг — достигают 40–60 дней.