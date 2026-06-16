В «Яндекс банке» прокомментировали британские санкции

Британские санкции в отношении «Яндекс банка» не повлияют на операционную деятельность компании. Об этом сообщили ТАСС в его пресс-службе.

В компании рассказали, что рестрикции не распространяются на головную компанию МКПАО «Яндекс» и другие дочерние общества группы.

«Введенные меры никак не сказываются на работе любых иных сервисов экосистемы», — заявили в кредитной организации.

16 июня Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 43 позиции. В реестр попали еще 32 юридических и 11 физических лиц. Санкции распространяются на Банк России и крупнейшие кредитные организации.

Кроме того, Лондон ввел санкции против 27 судов, связанных с Россией, включая три танкера для перевозки сжиженного природного газа. В ограничительный список также были внесены девять сотрудников Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ.