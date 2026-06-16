В России нашли виновных в росте биржевых цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обвинила трех нефтетрейдеров в нарушении антимонопольного законодательства, повлиявшем на рост биржевых цен на топливо. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Речь идет о компаниях АО «Солид-товарные рынки», ООО «Агроторг ЮГ» и ООО «Хансел». Как показали внеплановые выездные проверки, они координировали свои действия при заключении сделок с целью получения дополнительных доходов за счет перепродажи бензина и дизельного топлива по завышенным ценам.

По данным ФАС, указанные нефтетрейдеры регулярно выкупали все топливо, предназначенное к продаже, после чего добросовестным участникам рынка приходилось переплачивать за необходимые нефтепродукты.

Если вина компаний будет доказана, им грозят административные штрафы.

Накануне, 15 июня, стоимость дизельного топлива на Петербургской бирже впервые в истории достигла отметки 77 177 рублей за тонну, поднявшись за сутки на 6,32 процента. На этом фоне площадка снизила предельный шаг повышения цены дизтоплива в ходе торгов до 0,01 процента.