Минэнерго: NIS обладает рекордными резервами в 350 тыс. тонн нефти

Компания NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") располагает рекордными резервами в объеме 350 тыс. тонн нефти. Об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики республики Дубравка Джедович-Ханданович.

"В настоящее время компания NIS располагает рекордными запасами нефти: до 1 июля обеспечено около 350 тыс. тонн, хранящихся в нефтехранилищах и в [хорватском] порту Омишаль. Государственные меры и запасы, накопленные NIS за время действия лицензии на ведение деятельности, благоприятно сказываются на обеспечении поставок, однако необходимо продолжать работу над долгосрочным решением, которое восстановит предсказуемость и стабильность деятельности NIS", - приводит слова Джедович-Ханданович пресс-служба сербского Минэнерго.

"Газпром" и венгерский концерн MOL 19 января объявили о подписании соглашения о намерениях по продаже пакета акций сербской NIS. Сербские власти анонсировали увеличение своей доли в компании на 5%, что позволит Белграду влиять на некоторые решения собрания акционеров. MOL также ведет переговоры с эмиратской ADNOC о присоединении к владельцам NIS в качестве миноритарного акционера.

Владельцы NIS вынуждены продавать свои активы, поскольку оказались под американскими санкциями. В январе 2025 года Минфин США включил сербскую компанию в санкционный список вместе с ее мажоритарным акционером "Газпром нефтью". После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября того же года. Минэнерго Сербии сообщило 11 ноября 2025 года, что российские владельцы NIS уведомили Соединенные Штаты о своей готовности передать контроль над компанией третьей стороне.

Ранее управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США продлило срок операционной лицензии на работу NIS до 1 июля и установило новый крайний срок переговоров по выкупу MOL российской доли в компании на ту же дату. OFAC также продлило хорватскому оператору Адриатического нефтепровода компании JANAF лицензию на снабжение сырьем NIS до 1 июля.