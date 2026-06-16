Московские компании стали чаще нанимать стажеров из-за дефицита кадров

Около 80% московских компаний берут на работу стажеров. Причина — дефицит кадров. Таковы результаты исследования сервиса Superjob.

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У трети столичных работодателей есть специальные программы стажировок, еще 36% принимают на работу стажеров и без таких программ.Наиболее активны в таком найме ретейл, финтех, строители и проектировщики, но на первом месте — IT-сектор, рассказала Бизнес ФМ руководитель пресс-службы Superjob Наталья Ильченко:

Наталья Ильченко руководитель пресс-службы Superjob «На сегодняшний день крупные IT-компании, ведущие работодатели в этой отрасли, забирают студентов из лучших российских технических вузов буквально со студенческой скамьи, когда те еще не успевают выйти на рынок труда. И об этом, кстати, говорят наши ежегодные рейтинги вузов по уровню зарплат выпускников. Там всегда в IT, в технологиях, на первых местах такие вузы, как МФТИ и МГУ, с которыми системно работают лучшие технологические компании России. Сегодня очень многие работодатели, в принципе, наверное, из большинства сфер экономики в ответ на дефицит кадров вынуждены активнее работать со стажерами или усиливать свое присутствие среди этих групп соискателей. Если со стажером заключен трудовой договор, то работодатель обязан оплачивать его труд, и сумма не может быть ниже МРОТ. Напомню, что в 2026 году МРОТ составляет 27 тысяч рублей. Неоплачиваемая стажировка возможна в отдельных случаях, если она проходит в рамках обучения, носит волонтерский характер или является какой-то краткосрочной ознакомительной практикой».

Согласно исследованию Superjob, 55% компаний по итогам стажировки предлагают полноценное трудоустройство более чем половине стажеров.

И семь из десяти москвичей в возрасте от 18 до 27 лет после стажировки устроились именно в ту компанию, в которой ее проходили.