Сады Придонья расширяют поддержку социально значимых инициатив

Компания на постоянной основе оказывает адресную поддержку социально значимым проектам: фондам, учреждениям социальной сферы, программам в области образования и здравоохранения, а также инициативам по поддержке уязвимых групп населения — детей, пожилых людей и людей с инвалидностью. За последние полгода объем оказанной помощи в виде предоставления продукции превысил 600 тыс. рублей.

© РБК. Компании

Социальная ориентированность — один из ключевых принципов работы компании «Сады Придонья», помощь формируется не разово, а в рамках долгосрочной стратегии социальной ответственности. Поддержка носит практический характер, вместо денежных пожертвований компания направляет собственную продукцию. Такой подход повышает эффективность социальных инициатив, ресурсы поступают напрямую туда, где они наиболее востребованы.

«Мы осознанно выбрали модель материальной поддержки через предоставление продукции, — комментирует руководитель отдела информации и PR компании «Сады Придонья» Елена Нечипоренко. — Для нас важно, чтобы помощь была не формальной, а реально работала на улучшение жизни людей. В ближайших планах подключить к партнерству новые организации».

Компания продолжит совершенствовать механизмы адресной помощи с фокусом на устойчивое, измеримое влияние на социальные процессы в регионе.