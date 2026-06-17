Компании стали иначе оценивать работу сотрудников из-за ИИ

Распространение искусственного интеллекта изменило подходы к оценке персонала - работодатели все чаще ориентируются на измеримый вклад в бизнес, а не на объем переработок или часы работы.

Как отметил преподаватель ВШЭ и технический руководитель в сфере машинного обучения Евгений Чернов, ИИ-инструменты могут поднять производительность специалистов на 30-60%, и теперь ключевым становится вопрос не о количестве сделанного, а о том, что именно изменилось благодаря действиям сотрудника.

В компаниях все меньше интересуются тем, ускоряют ли кадры запуск продуктов, снижают ли издержки и оптимизируют ли процессы, - теперь от них ждут конкретных, быстро проверяемых и внедряемых результатов, сообщил эксперт "Ленте.ру".

Особенно болезненно такие изменения могут воспринять те, кто привык связывать свою ценность с трудолюбием и высокой нагрузкой: у них возникают кризис идентичности и ощущение, что их работа обесценивается, хотя на самом деле меняется лишь способ измерения труда.

Также Чернов предостерег от превращения автоматизации в инструмент бесконечного повышения требований, потому что это ведет к тревожности и выгоранию.