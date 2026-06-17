Таиланд готов помочь российскому бизнесу

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул на бизнес-форуме Россия — АСЕАН в Казани заявил, что его страна готова стать для российского бизнеса стратегическим хабом для выхода на рынки Юго-Восточной Азии, передает РИА Новости.

По его словам, географическое положение Таиланда в центре региона позволяет ему выполнять роль «ворот» для российских компаний, заинтересованных в работе на азиатских рынках.

Чарнвиракул отметил, что мировая экономика переживает глубокие изменения — развиваются технологии, перестраиваются цепочки поставок, меняется деловая среда. Однако эти процессы одновременно создают как вызовы, так и окна возможностей для новых партнерств и инвестиций.

Саммит, посвященный 35-летию отношений России и АСЕАН, проходит в Казани с 17 по 19 июня. Деловой форум состоялся в первый день мероприятия. Президент России Владимир Путин проведет серию двусторонних встреч на полях саммита, сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.