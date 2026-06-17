Продавцы внезапно обогатились из-за погоды в Москве. Об этом пишет Telegram-канал «Shot Проверка».

По данным издания, с 11 июня на столицу обрушились ливни и грозы, вследствие чего товаром первой необходимости резко стали зонты. Так, в начале июня популярный летний аксессуар не вызывал интереса у покупателей — магазины в среднем зарабатывали на зонтах около 22 тысяч рублей в день.

Однако с середины месяца спрос на зонты вырос почти на 80 процентов. Так, жители города стали массово скупать их на маркетплейсах, а выручка у продавцов поднялась до 44 тысяч рублей в день.

В апреле популярный российский бренд начал продавать зонты за 96 тысяч рублей. Согласно описанию, аксессуар марки Bork был изготовлен вручную в Японии.