Судьба российского производителя сапфиров для iPhone под вопросом

Российский производитель синтетических сапфиров «Монокристалл» подал заявление о банкротстве. Его долги достигли почти 15 млрд рублей.

Белгородский завод «Монокристалл» был известен прежде всего как поставщик синтетических сапфиров для производства защитных экранов iPhone и умных часов Apple Watch. По некоторым оценкам, до 99% продукции завода шло на экспорт. Но после 2022 года часть покупателей отказалась от продукции «Монокристалла» из-за санкций. А в конце мая 2023-го по уникальному российскому заводу нанесли удар ВСУ, из-за пожара было повреждено технологическое оборудование. Сообщалось, что к концу 2024-го были восстановлены 30% производственных мощностей.

О том, что происходит сейчас на заводе «Монокристалл», точно неизвестно. Продолжает собственный корреспондент «Российской газеты» в Белгородской области Анна Скрипка:

«Сказать о том, каковы сейчас дела на этом производстве, сложно, потому что оно располагается в непосредственной близости от государственной границы, в многострадальном городе Шебекине. Мы понимаем, что пострадали очень многие предприятия. Можно сказать, что каждое из предприятий Шебекина, а их около десяти, до сих пор переживают не лучшие времена, потому что атаки противника на Шебекино продолжаются — не только по мирным кварталам, но и по бизнесу, по всем тем активам, которые там находятся».

В 2025 году «Монокристалл» получил чистый убыток свыше 1,9 млрд рублей, а выручка упала почти на треть по сравнению с предыдущим годом и составила 1,2 млрд рублей.

О ситуации на белгородском предприятии рассказывает аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко:

«Монокристалл» в какой-то момент даже в мировом масштабе был крупным игроком — с долей чуть ли не больше 50%. Это было до 2022 года, конечно, но и после 2022-го там все еще была какая-то зарубежная, а также растущая российская активность. После повреждения инфраструктуры и значительной части оборудования на белгородском предприятии «Монокристалла» производственная деятельность не скажу, что остановилась, но у предприятия серьезно уменьшились возможности по выпуску продукции. Из-за невыполнения заказов может идти речь о потере не то что 10%, а 70% выручки».

Что будет с белгородским заводом, если компания будет признана несостоятельной? Мнение соучредителя Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования «26.20» Максима Горшенина:

«На данный момент продолжать экономическую деятельность от лица «Монокристалла» не имеет никакого смысла, потому что никто из-за рубежа не покупает и не будет покупать продукцию, а внутреннего спроса почти нет. Компания банкротится, но это не значит, что мы остаемся без сапфиров, без производства, без технологий. Установки, которые стоят на «Монокристалле», разработаны в России, в столице. Это скорее юридическая история, нежели безвозвратная потеря технологии».

«Монокристалл» сообщил о планах обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве в начале мая текущего года. Интересно, что в качестве кредитора в публикации указывалось ставропольское АО «Агрохолдинг Энергомера». Обе компании входят в «Концерн Энергомера» бизнесмена Владимира Полякова. Можно осторожно предположить, что после процедуры банкротства завод по выпуску искусственных сапфиров продолжит работу в составе концерна, но у него будет новый бренд и другое юрлицо.