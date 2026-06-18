В РФ перестали покупать ПК из-за взлетевших цен: рынок рухнул на 30%

Участники рынка рассказали «Известиям» о рекордном падении спроса на компьютеры и ноутбуки. Россияне и компании откладывают обновление техники, купленной во время пандемии. Причина — резкое подорожание комплектующих.

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В первом квартале и апреле продажи десктопов сократились на 31% в штуках и на 34% в деньгах. Снижение могло бы стать еще более значительным, если бы не госзаказ. Цены на компьютеры с обычными видеокартами выросли в полтора раза, с мощными ускорителями — вдвое.

Дополнительное давление оказывает спрос на модули памяти со стороны ИИ-сервисов. Бизнес переходит на более простые процессоры и бюджетные китайские платформы.

Геймеры же стараются сами собирать ПК. Ожидается, что до конца года рынок может потерять еще 10–15%. Сезонные факторы могут лишь частично сгладить этот спад.