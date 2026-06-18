MacRumors: Apple поднимет цены на iPhone и другие продукты из-за дефицита памяти

Apple планирует повысить цены на свои устройства из-за роста стоимости чипов памяти и накопителей, который компания больше не может компенсировать самостоятельно. Об этом, как пишет MacRumors, генеральный директор Apple Тим Кук сообщил изданию The Wall Street Journal. По словам Кука, компания долгое время старалась оградить покупателей от повышения цен, однако ситуация стала неустойчивой. Он не уточнил, какие именно устройства подорожают и насколько вырастут цены, но изменения могут затронуть будущие модели iPhone, iPad и Mac. Одной из причин называется резкий рост спроса на память и накопители со стороны компаний, развивающих технологии искусственного интеллекта (ИИ). Это привело к дефициту компонентов и увеличению их стоимости. По данным TechInsights, для сохранения текущей рентабельности Apple может потребоваться повысить цену iPhone 18 Pro примерно на $270. Кук отметил, что особенно остро компания ощущает нехватку чипов памяти, хотя проблемы затрагивают и рынок накопителей. По его словам, предложение сокращается в тот момент, когда потребители ожидают от устройств все большего объема памяти для поддержки новых ИИ-функций. Глава Apple сравнил происходящее с "наводнением, которое случается раз в сто лет", добавив, что не сталкивался с подобной ситуацией более чем за 40 лет работы. Как отмечает издание, аналогичные меры уже приняли другие крупные технологические компании, включая Samsung, Microsoft, Sony и Dell, которые также повысили цены на часть своей продукции.