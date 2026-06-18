Wildberries создаст в Узбекистане Центральноазиатский логистический хаб

Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) создаст в Узбекистане Центральноазиатский логистический хаб и инвестирует более $300 млн в инфраструктуру.

Об этом сообщил главный исполнительный директор РВБ Роберт Мирзоян на полях Ташкентского международного инвестиционного форума.

"Международное присутствие Wildberries в указанных регионах и наши логистические мощности уже в ближайшей перспективе позволят кратно увеличить поставки узбекской продукции на новые перспективные рынки. Для этого мы планируем инвестировать более $300 млн в экономику Узбекистана, направив средства на масштабное развитие логистической инфраструктуры в стране и запуск новых сервисов для населения и локальных предпринимателей", - сказал он.

Центральноазиатский логистический хаб в ближайшие несколько лет объединит логистическую инфраструктуру - сортировочный центр Wildberries и строящийся складской комплекс в Ташкентской области площадью около 170 тыс. кв м, а также инфраструктуру в других странах присутствия, заметили в РВБ.

Как рассказали в компании, новый логистический хаб станет центром консолидации логистических мощностей Wildberries в Центральной Азии и товаропроводящей базой для перемещения товаров локальных производителей на экспортные рынки. Единый логистический узел свяжет ключевые рынки по направлению "Россия-Узбекистан-Ближний Восток" в обе стороны, а также станет транзитной точкой для экспорта товаров на африканские рынки по маршруту "Китай-Узбекистан-Африка".