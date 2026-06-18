Вокруг Wildberries разгорается новый скандал

За год доля селлеров, сталкивающихся с задержками выплат на Wildberries, выросла с 30% до 76%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на сервис «Точка сверки» (входит в GoOmni). Средний срок вывода средств сейчас составляет 26–30 дней после завершения расчетного периода против 21 дня годом ранее. У 17,5% предпринимателей просрочка превышает три недели.

Директор GoOmni Ефим Алдухов пояснил, что задержки касаются продавцов, которые не пользуются платным экспресс-выводом. По регламенту площадки, через 21 день после формирования отчета о продаже селлер может запросить деньги, у маркетплейса есть пять рабочих дней на выплату. Однако фактически 67% продавцов получают средства через 14 и более дней после запроса.

В Wildberries настаивают, что выплаты проходят в рамках установленного регламента, а возможные задержки носят технический, а не системный характер. Однако ФАС уже выдала предупреждение маркетплейсу, как и Ozon, за навязывание невыгодных условий продавцам. Компании должны были исправить нарушения до 15 мая. В ФАС заявили, что продолжают работу с бизнесом.

На Ozon, по словам Алдухова, задержки носят единичный характер. Средний срок выплат там сократился с 22 до 17 дней. В компании уточнили, что с декабря 2024 года расчеты проходят каждую среду, через три недели после заявки.

Кроме того, Wildberries до сих пор не перечислил селлерам обещанный возврат комиссии за выполнение целевых оборотов в ноябре–январе. Выплаты должны были пройти до 30 апреля, но их перенесли на после 13 июля. По оценкам, объем задержанных средств составляет около 6 миллиардов рублей.

Эксперты связывают рост задержек с дорогими кредитами: платформы начали использовать поставщиков как источник оборотного капитала. Увеличение сроков расчета наблюдается во всей рознице — некоторые сети растягивают оплату до 120–180 дней.

Продавцы, чтобы покрыть кассовые разрывы, все чаще прибегают к платному экспресс-выводу — его доля в структуре выплат выросла с 13% до 33,6% с начала года. Острее всего проблема стоит для импортеров и продавцов сезонных товаров.