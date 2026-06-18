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Росавиация сняла ограничения с сертификата эксплуатанта авиакомпании "Гранат"

ТАСС

Росавиация сняла ограничения с сертификата эксплуатанта дальневосточной авиакомпании "Гранат", сообщили в агентстве.

Росавиация сняла ограничения с сертификата эксплуатанта авиакомпании "Гранат"
© РИА Новости
"Сняли ограничения с сертификата эксплуатанта дальневосточной авиакомпании "Гранат". Приказ об этом подписал Дмитрий Ядров", - говорится в сообщении.

Для устранения замечаний в авиакомпании в том числе усилили контроль за поддержанием летной годности, переукомплектовали штат сотрудников, скорректировала работу по подготовке и выполнению полетов.