Стоимость акций «Газпрома» снизились до минимума

В ходе торгов в четверг, 18 июня, стоимость акций «Газпрома» на Мосбирже падает на три процента, до 106,2 рубля и приближается к многолетним минимумам. Об этом свидетельствуют данные площадки.

В последний раз ниже бумаги крупнейшего российского производителя углеводородов стоили в декабре 2024 года, тогда они снижались до 105,2 рубля, что было худшим значением с 2008 года.

Индекс Мосбиржи снижается 15-ю неделю подряд и дошел до уровней декабря 2024 года. Главными причинами такой динамики остаются отсутствие переговоров по прекращению боевых действий на Украине и соглашение об остановке конфликта на Ближнем Востоке, подписанное Ираном и Израилем, которое давит на нефтяные котировки.

Отдельно на негатив по акциям «Газпрома» могла повлиять атака беспилотников на Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), который контролируется «Газпром нефтью».