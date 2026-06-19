В России в четвертый раз не смогли продать национализированную компанию

Аукцион по продаже национализированных активов группы «Южуралзолото» (ЮГК), намеченный на 19 июня, не состоится, поскольку на него не был зарегистрирован ни один участник. Об этом свидетельствуют данные на сайте «Росэлторга».

Единственным претендентом на золотодобывающую компанию стало ООО «Инновация», но его заявку отклонили. Таким образом, Росимущество уже в четвертый раз не сможет провести торги.

На продажу единым лотом были выставлены 67,2 процента акций ПАО «Южуралзолото» (основной актив стоимостью 140,4 миллиарда рублей), а также ООО «Управляющая компания ЮГК», ООО «Бизнес-Актив», ООО «Уралтранскомплект» и 80 процентов ООО «Арбат-Сити».

Начальная цена лота составляла 162 миллиарда рублей, а минимальная — 81 миллиард. Таким образом, речь шла о голландском аукционе, который проводится по модели понижения стоимости. Для него необходимы два участника, так что даже если бы ведомство одобрило заявку «Инновации», условий для проведения торгов не было.

В одной из трех предыдущих попыток голландская схема уже использовалась, две остальных проходили с повышением цены. Для обеспечения заявки требовалось 32,4 миллиарда рублей.

Советский районный суд Челябинска передал активы ЮГК государству по иску Генпрокуратуры в июле прошлого года. Бывшего владельца золотодобывающей компании Константина Струкова признали виновным в приобретении имущества с использованием своего положения в органах власти, поскольку бизнесмен, контролировавший компанию с 1997 года, в 2009-м стал депутатом Заксобрания Челябинской области. Также претензией к нему стал вывод части получаемых от бизнеса доходов за границу.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов указывал, что вырученные от продажи ЮГК средства направят на решение первоочередных задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным.