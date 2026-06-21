Индонезийский бизнес собрался «захватить» рынок в России

Индонезийские компании активно изучают российский рынок после подписания соглашения о свободной торговле с ЕАЭС. Об этом сообщили «Известиям» в посольстве РФ.

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В дипмиссию поступают запросы по поиску партнёров и логистике. Бизнесмен Майкл Джизара заявил, что его компания планирует вывести на рынок смартфоны и рассматривает локализацию производства в РФ.

Соглашение обнулило пошлины для 90% товаров, товарооборот достиг почти пяти миллиардов долларов, и Джакарта рассчитывает удвоить этот показатель.

Однако эксперты предупреждают: индонезийский рынок высококонкурентен, а финансовая система зависима от доллара и западных банков. Замдиректора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Александр Королёв отметил, что для успеха нужны инвестиции и локализация, к чему многие российские компании пока не готовы.

Решение проблемы расчётов видят в бартере и создании совместных предприятий в дружественных юрисдикциях.