В России серьезно сократились активы недружественных стран

С начала 2022 года совокупные активы недружественных государств в России сократились почти вдвое — с 481 миллиарда долларов до 244 миллиардов долларов к 2025 году. Об этом пишут «Ведомости».

В то же время активы компаний из дружественных и нейтральных стран за тот же период выросли более чем вдвое: с 26 до 53 миллиардов долларов.

Издание также подсчитало, что за период с 2022 по 2025 годы фирмы из недружественных стран недополучили в России более 610 миллиардов долларов выручки и как минимум 16 миллиардов долларов чистой прибыли. Если в 2021 году их совокупная выручка превышала 280 миллиардов долларов, то в последующие четыре года среднегодовой показатель опустился до 153 миллиардов — почти на 130 миллиардов ниже уровня 2021 года. При этом бизнес из дружественных стран удвоил как активы, так и выручку, которая в 2024 году составила более 42 миллиардов долларов.

Еще более заметное падение зафиксировано по собственному капиталу иностранных компаний из недружественных юрисдикций — сокращение составило почти 58 процентов, до 82 миллиардов долларов. При этом около половины зарубежных предприятий по-прежнему удерживают контроль над своими активами в России.

Наибольшие потери выручки понесли автопроизводители (215 миллиардов долларов), сектор потребительского рынка (115 миллиардов) и компании в сфере электроники и оборудования (94 миллиарда).