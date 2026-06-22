Капитализация SK Hynix впервые за 25 лет превысила стоимость акций Samsung

Благодаря глобальному буму искусственного интеллекта производитель чипов SK Hynix обогнал по капитализации Samsung, прервав 25-летнюю гегемонию технологического гиганта на корейской бирже.

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По данным биржи на 12.42 по местному времени (6.42 мск), рыночная капитализация SK Hynix достигла 2,091 трлн вон (1,358 млрд долларов). Стоимость акций Samsung в тот же момент составила 2,090 трлн вон, передает ТАСС.

Samsung впервые возглавила индекс KOSPI в 1999 году и бессменно удерживала первое место с ноября 2000 года. Однако эксперты делают важную оговорку. С учетом привилегированных акций общая стоимость корпорации по-прежнему превышает капитализацию SK Hynix.

Стремительный взлет SK Hynix аналитики напрямую связывают с бумом в сфере искусственного интеллекта. С начала года акции компании подорожали на внушительные 342%. Ценные бумаги Samsung Electronics за этот же период прибавили почти 198%.

Более скромный рост лидера рынка обусловлен его широкой специализацией. Хотя обе компании производят полупроводники, Samsung также активно поставляет смартфоны и бытовую технику. Из-за этого корпорация меньше зависит от ажиотажа вокруг одного направления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае профсоюз Samsung утвердил соглашение о распределении операционной прибыли между сотрудниками.

В апреле мировые продажи полупроводников достигли отметки почти в 89 млрд долларов.

В феврале власти Южной Кореи анонсировали масштабный проект по разработке микросхем для искусственного интеллекта.