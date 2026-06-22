Капитализация SK Hynix впервые за 25 лет превысила стоимость акций Samsung
Благодаря глобальному буму искусственного интеллекта производитель чипов SK Hynix обогнал по капитализации Samsung, прервав 25-летнюю гегемонию технологического гиганта на корейской бирже.
По данным биржи на 12.42 по местному времени (6.42 мск), рыночная капитализация SK Hynix достигла 2,091 трлн вон (1,358 млрд долларов). Стоимость акций Samsung в тот же момент составила 2,090 трлн вон, передает ТАСС.
Samsung впервые возглавила индекс KOSPI в 1999 году и бессменно удерживала первое место с ноября 2000 года. Однако эксперты делают важную оговорку. С учетом привилегированных акций общая стоимость корпорации по-прежнему превышает капитализацию SK Hynix.
Стремительный взлет SK Hynix аналитики напрямую связывают с бумом в сфере искусственного интеллекта. С начала года акции компании подорожали на внушительные 342%. Ценные бумаги Samsung Electronics за этот же период прибавили почти 198%.
Более скромный рост лидера рынка обусловлен его широкой специализацией. Хотя обе компании производят полупроводники, Samsung также активно поставляет смартфоны и бытовую технику. Из-за этого корпорация меньше зависит от ажиотажа вокруг одного направления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае профсоюз Samsung утвердил соглашение о распределении операционной прибыли между сотрудниками.
В апреле мировые продажи полупроводников достигли отметки почти в 89 млрд долларов.
В феврале власти Южной Кореи анонсировали масштабный проект по разработке микросхем для искусственного интеллекта.