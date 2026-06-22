Yandex Go начал работать в Стамбуле

Yandex Go начал работать в шестом для сервиса турецком городе - Стамбуле. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Yandex Go.

"Yandex Go, подразделение технологической компании Yandex Türkiye, официально запустился в Стамбуле <...> и объявил о планах инвестировать $100 млн в развитие своих мобильных сервисов по всей стране", - говорится в сообщении.

Сейчас поездки в городе доступны в классах "Эконом" и "Комфорт". По данным сервиса, навигация при помощи ИИ "Яндекса" позволило сократить среднее время в пути на 7,07%.

По мере расширения работы в Стамбуле планируется добавление дополнительных категорий услуг в ближайшие месяцы, добавили в Yandex Go.

Ранее Yandex Go начал работать в пяти турецких городах - Измире, Анталье, Анкаре, Мерсине и Адане.