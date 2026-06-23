Малый бизнес в РФ адаптируется к новым экономическим реалиям

Российские предприниматели все чаще выбирают кредиты с плавающей ставкой, следует из данных ЦБ, проанализированных «Известиями». На 1 мая их доля в задолженности МСП достигла 65% против 45% в начале 2025 года и 36% годом ранее. При этом 80% таких ссуд привязаны к ключевой ставке.

На заседании 19 июня регулятор снизил ключевую ставку всего на 0,25 процентного пункта — до 14,25%, дав жесткий сигнал о возможных паузах. Бизнес, рассчитывавший на быстрое снижение, рискует сохранить высокую нагрузку дольше ожидаемого, отмечают эксперты.

Основная опасность — разрыв между ожиданиями рынка и реальными темпами смягчения политики ЦБ. При рентабельности 10–15% даже год задержки цикла снижения может привести к значительным убыткам. В зоне особого риска — микропредприятия с оборотом до 15–20 миллионов рублей, а также общепит, офлайн-торговля, мелкое строительство и бытовые услуги.

Эксперты советуют бизнесу оценивать прозрачность денежного потока и горизонт планирования. Плавающая ставка выгоднее для торговли и сервисов с коротким финансовым циклом, фиксированная — для производств, сельского хозяйства и логистики с длинными инвестиционными горизонтами, подчеркивают специалисты.

В случае замедления снижения ключевой бизнес может вернуться к фиксированным продуктам. Однако тренд на плавающие ставки сохранится: их доля может вырасти до 70% к концу года, а при определенных условиях — превысить 90%, полагают собеседники.