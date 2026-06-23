Сеть автозаправок столичного региона "Нефтьмагистраль" сообщила о снижении цен на топливо.

"Цены снижены на все виды топлива. Актуальная стоимость указана на стелах АЗС", - говорится в сообщении сети.

Ранее Федеральная антимонопольная служба направила "ТД "Нефтьмагистраль" запрос о ценах на топливо, крупнейшая независимая сеть АЗС должна предоставить информацию в ведомство до 26 июня. Компании необходимо предоставить информацию о средневзвешенной цене на бензины, дизтопливо, объемах их реализации на АЗС, данные о рентабельности продаж, а также экономическое обоснование в связи с изменением стоимости топлива.

Запрос направлен в рамках мониторинга ситуации на рынке нефтепродуктов и соблюдения участниками рынка требований антимонопольного законодательства.

"ТД "Нефтьмагистраль" осуществляет деятельность в Москве и Московской области.