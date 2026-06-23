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В администрации «Садовода» заявили о всесторонней поддержке предпринимателей

Газета.Ru

Торговый комплекс «Садовод» окажет поддержку пострадавшим предпринимателям. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса.

"Садовод" окажет поддержку пострадавшим предпринимателям
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Из сообщения следует, что администрация «Садовода» не останется в стороне от сложившейся ситуации. Она ведет постоянный диалог с арендаторами и поддерживает их.

«На сегодняшний день мы находимся в постоянном диалоге с нашими арендаторами, оказываем им всестороннюю поддержку и совместно прорабатываем дальнейшие шаги по восстановлению их деятельности», — говорится в тексте.

В администрации подчеркнули, что работа со всеми арендаторами ведется индивидуально. При этом каждому из них будет оказана помощь и поддержка.

Напомним, утром 18 июня в Москве на МКАД загорелся самый большой вещевой рынок «Садовод».