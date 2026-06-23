В США раскрыли состав тайного общества миллиардеров

Инвестор Питер Тиль, основавший компанию Palantir, которая собирает и обрабатывает информацию для Пентагона и спецслужб, создал в США тайный клуб миллиардеров, пишет издание Wired.

В публикации говорится, что закрытый клуб под названием Dialog появился в 2006 году. Его участников делят на три категории в зависимости от богатства и влиятельности, высшая каста, обозначаемая латинской буквой C, состоит из самых богатых и важных людей мира.

В списке участников клуба упоминаются миллиардер Илон Маск, зять президента США Джаред Кушнер, министр финансов США Скотт Бессент, члены саудовской королевской семьи, представители Японии и Великобритании. Кроме того, отдельную группу образуют руководители американских компаний, работающих с искусственным интеллектом.

Утверждается, что клуб собирается каждый год, а его участникам запрещено разглашать темы заседаний. Однако теперь, благодаря утечке, стало известно, что в 2026 году на Dialog будут обсуждать третью мировую войну, будущее Ирана и способы продления жизни, также ожидаются сессия о сексе и выступление под названием "Сделай секту сам".