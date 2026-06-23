Украинские фармацевтические компании уходят из страны в связи с нехваткой специалистов и рабочей силы. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Остатки украинской фармацевтики уходят с Украины. <…> Решение украинских "бизнесменов", в первую очередь, связано с катастрофической нехваткой не только специалистов на Украине, но и банальной рабочей силы", - указал собеседник агентства.

По его словам, украинская биотехнологическая компания "Биофарма" намерена к концу 2027 года запустить производство своей продукции в румынском Араде, пообещав вложить в фармацевтический завод €85 млн. Так, уже завершено строительство здания, а к 1 сентября должны закончить подключение всех инженерных сетей.