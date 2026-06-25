Anthropic обвинила Alibaba в незаконном доступе к модели ИИ Claude

Американская компания Anthropic обвинила китайскую Alibaba Group в попытках получить "незаконный" доступ к своей модели искусственного интеллекта Claude. Об этом сообщает Bloomberg. В Anthropic утверждают, что Alibaba пыталась получить доступ с помощью 25 тыс. мошеннических профилей, которые взаимодействовали с моделью Claude с апреля по июнь.

В Anthropic подчеркнули, что подобные атаки осуществляются незаконно, систематически и в промышленных масштабах, чтобы присвоить передовые американские технологии искусственного интеллекта. Компания также призвала правительство США наказать фирмы, которые используют метод дистилляции для сбора информации, направленной на создание собственных моделей ИИ.

До этого сообщалось, что американский стартап Legion обратился в федеральный суд Вашингтона с иском против правительства США после введения ограничений на доступ иностранных специалистов к передовым языковым моделям Anthropic. Компания утверждает, что новые меры поставили под угрозу ее дальнейшую деятельность и нарушили рабочие процессы разработки ПО.