Ограничения на Fable 5 обернулись судебным иском против правительства США

Американский стартап Legion обратился в федеральный суд Вашингтона с иском против правительства США после введения ограничений на доступ иностранных специалистов к передовым языковым моделям Anthropic. Компания утверждает, что новые меры поставили под угрозу ее дальнейшую деятельность и нарушили рабочие процессы разработки ПО, сообщает Bloomberg.

Доступ к американским ИИ-моделям Mythos 5 и Fable 5 был ограничен в июне для иностранных граждан по распоряжению властей США. Однако, несмотря на то, что Legion зарегистрирована в США, значительная часть ее инженеров находятся в Канаде. По словам представителей компании, новые ограничения лишили канадских разработчиков доступа к модели Fable 5, которая активно использовалась при создании продуктов для юридической отрасли.

В исковом заявлении компания утверждает, что потеря доступа к ключевому инструменту произошла в критический момент разработки и нанесла серьезный ущерб бизнесу. По оценке Legion, каждый день простоя без доступа к модели снижает конкурентоспособность компании и может негативно сказаться на ее перспективах на рынке.

Ответчиком по делу указан министр торговли США Говард Лютник, ведомство которого выпустило ограничительное распоряжение. Основатель и генеральный директор Legion Артур Ротрок заявил, что решение властей создает потенциально опасный прецедент для всей технологической отрасли. По его мнению, аналогичные ограничения в будущем могут затронуть и других разработчиков.

В Anthropic воздержались от критики действий регуляторов. Компания ограничилась заявлением о том, что взаимодействует с американскими властями и рассчитывает на оперативное урегулирование ситуации.